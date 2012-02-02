Польща через морози обмежила постачання газу промспоживачам

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG обмежила постачання газу найбільшим промисловим споживачам в країні через збільшений попит на "блакитне паливо", зумовлений лютими морозами в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі PGNIG, відзначивши, що запроваджується обмеження на заявку оператора газотранспортних мереж компанії Gaz-System.

Згідно з повідомленням, обмеження поставок необхідне "через прогнозоване зростання споживання газу, що перевищує рівень 70 млн. кубометрів на добу, і загрозу незбалансованості газотранспортної системи".

PGNIG відзначив, що зараз добове споживання газу становить близько 65 млн. кубометрів, відзначивши, що майже 70% цього обсягу Польща імпортує (з РФ - УНІАН).

Ще 7,5 млн. кубометрів на добу PGNIG видобуває самостійно, а 15,5 млн. кубометрів бере з газових сховищ.

За даними компанії, на кінець січня в польських підземних сховищах було близько 1,7 млрд. кубометрів газу, 0,56 млн. з яких є обов`язковим запасом, який PGNIG може використовувати тільки після дозволу міністра економіки.

"У зв`язку з прогнозованими дуже низькими температурами PGNIG подала заявку в Gaz-System про необхідність негайного використання обов`язкових запасів, що дозволило б збільшити постачання газу в систему (...) і покрити попит на газ, який швидко зріс", - відзначила прес-служба.

Запроваджені PGNIG з 30 січня і 1 лютого обмеження торкнулися найбільшої польської нафтокомпанії PKN Orlen, а також хімічних Zakіadуw Chemicznych Police і Zakіadуw Azotowych Puіawy.

PGNIG не уточнила, наскільки зменшила поставки газу цим компаніям, відзначивши, що скорочення було з ними узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, з минулої п`ятниці в Польщі почалося різке похолодання, яке, за даними синоптиків, триватиме принаймні ще до половини лютого.