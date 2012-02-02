«Енергокомпанія України» відмовилася від планів експорту електроенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, анулювала ліцензію НАК «Енергетична компанія України» на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в четвер у Києві.

Ліцензія анульована на прохання компанії у зв`язку з відмовою від планів участі в експортних поставках електроенергії.

Нагадаємо, відповідна ліцензія була видана НАК «ЕКУ» в березні 2009 року. Компанія планувала поставляти щорічно до 6,8 млрд. кВт/год. електроенергії. Зокрема, в плани компанії входила організація експортних поставок української електроенергії до Угорщини.

Нагадаємо, в січні НАК «ЕКУ» втратила статус мажоритарного акціонера енергогенеруючої компанії «Західенерго», до складу якої входить Бурштинська ТЕС, що працює в паралельному режимі з країнами Східної Європи (об`єднання ENTSO-E).

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України" утворена на виконання Указу Президента України в червні 2004 року. До статутного фонду компанії були передані державні пакети акцій 43 електроенергетичних підприємств України. Зокрема, НАК «ЕКУ» на сьогоднішній день належать пакети таких енергогенеруючих компаній: ВАТ "Дніпроенерго" (25% статутного фонду), "Донбасенерго" (85,77%), "Західенерго" (25%), ЕК "Центренерго" ( 78,29%), "Київенерго" (25%).

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