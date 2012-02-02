Україна щодня збільшує споживання електроенергії на 2%

Споживачі України з початку поточного тижня в середньому на 2% щодня збільшують споживання електроенергії.

Це витікає з аналітичної інформації про роботу Об`єднаної енергосистеми України, розміщеної на сайті ДП «Енергоринок».

Так у вівторок, 31 січня, енергоспоживання в країні зросло на 1,7% – до 666,41 млн. кВт/год., порівняно з понеділком, у середу, 1 лютого, – на 2,4%, до 682,983 млн. кВт/год., порівняно з вівторком.

Щоденне споживання порівняно із зафіксованими показниками минулого тижня (23 - 29 січня) зросло в середньому на 10%.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у найближчий день в Україні морози посиляться. Температура повітря вночі складе від -23 до -28 градусів, на Прикарпатті – до -30. Вдень – 17-22 градуси морозу.

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