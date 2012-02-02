Зростання споживання газу Україна компенсує виключно за рахунок своїх ПСГ

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Компанія гарантує виконання графіків поставок природного газу до країн Європи й споживачам усередині країни.

НАК також зазначає, що обсяги транзиту природного газу через територію України і відбір імпортованого природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що на сьогоднішній день рівень відбору газу Україною відповідає річному обсягу поставок у 60 млрд. куб. м.

О.МЕДВЕДЄВ також висловив подив із приводу повідомлень про нібито значні скороченнях поставок російського природного газу до Європи.

«В умовах суворої зими в Росії та Європі наша компанія максимально збільшила поставки газу не лише до європейських країн, але й до країн СНД – зокрема, до Білорусії й до України, й одночасно збільшила підйом «блакитного палива» з підземних сховищ. Приміром, у європейських підземних сховищах відбір нашого газу протягом останнього тижня збільшено майже в 4 рази», - заявив він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, в переведенні на річні обсяги рівень поставок сьогодні рівнозначний 180 млрд. куб. м, тоді як у 2011 році до Європи було експортовано 150 млрд. куб. м газу.

«Крім того, сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ на рівні річного обсягу в 60 млрд. кубометрів, що значно більше контрактних обсягів», – зазначається в повідомленні.

О.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що вельми показово, що в ці морозні дні кудись зникли голоси апологетів спотового ринку й провісників глобального потепління.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив, що Україна за результатами січня вийшла на річний графік споживання російського газу обсягом 27 млрд. куб. м. Він додав, що Київ почав споживати більше палива у зв`язку з аномальними холодами, але це компенсується за рахунок газу з підземних сховищ. Ю.БОЙКО зазначив, що Київ, незважаючи на зниження споживання російського палива, в повному обсязі виконує поставки газу до Європи.

Як налогошував раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м газу. Зокрема, в січні Україна планувала імпортувати 2,1 млрд. куб. м, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. Крім того, в січні Україна планувала відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м газу. За його словами, залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м, а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд. куб. м із передбачених контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт містить умову "бери або плати" для 80% річного обсягу закупівлі газу, що в 2012 році становить 41,6 млрд. куб. м.