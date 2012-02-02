"Газпром" з лютого обмежив поставки газу до Польщі на 7%, заявляє PGNIG

Варшава. Російський "Газпром" з лютого скоротив поставки природного газу до Польщі. Про це УНІАН сьогодні повідомила прес-служба польської державної компанії PGNIG.

"За останню добу постачальник ТОВ "Газпром експорт" не підтвердив заявки PGNIG, і настало зменшення поставок з цього напрямку на близько 7%", - сказано в повідомленні.

Прес-секретар PGNIG Йоанна Закшевська розповіла кореспонденту УНІАН у Польщі, що "Газпром" не попередив про заплановане скорочення поставок газу і поки не відповів на офіційний лист польської компанії з проханням прояснити ситуацію.

Співрозмовник агентства сказала, що скорочення поставок торкнулося газу, котрий поставляється до Польщі через Ямальський газопровід, який проходить через Білорусь, а обсяги поставок російського газу через Україну не змінилися.

Й.Закшевська повідомила, що зараз із-за сильних морозів добове споживання газу в Польщі зросло до 65-68 млн. кубометрів, зауваживши, що PGNIG останній раз обмежувала постачання палива промисловим споживачам наприкінці січня 2010 року, коли не могла домовитися про додаткові поставки російського газу.

За її словами, тоді середньодобове споживання становило 55-56 млн. кубометрів газу.

Прес-служба PGNIG повідомляє, що сьогодні постачання імпортованого палива скоротилися до 40,8 млн. кубометрів на добу з 42 млн. кубометрів, про які компанія повідомляла раніше, а внутрішній видобуток - з 7,5 до 7,2 млн. кубометрів. Решту обсягів Польща бере з газових сховищ, у яких накопичено близько 1,2 млрд. кубометрів газу.

Й.Закшевська зазначила, що не весь імпортований до Польщі газ поставляється з РФ, але не змогла уточнити точні обсяги російських постачань.

Як повідомляв УНІАН, компанія PGNIG з 30 січня та 1 лютого обмежила поставки газу найбільшим промисловим споживачам у Польщі, пояснивши це рішення загрозою незбалансування газотранспортної системи через збільшення споживання газу в умовах сильних морозів.

PGNIG повідомляла, що добове споживання може збільшитися до понад 70 млн. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 70% якого імпортує, головним чином, із Російської федерації. Близько 60% російського газу польська PGNIG отримує через Україну, а 40% - через Білорусь.

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