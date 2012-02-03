Сильні статдані із США підняли ціни на нафту

На світових торгах у п`ятницю, 3 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі сильних статданих із США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже підвищилася на 0,14 долара, або на 0,15% - до 96,5 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,3 долара, або на 0,27%, - до 112,37 долара за барель.

У четвер стало відомо, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 28 січня, скоротилася на 12 000 - до 367 000. Опубліковані дані виявилися помітно кращими за очікування аналітиків, що прогнозували скорочення числа заявок лише до 375 тисяч.

У п`ятницю Бюро статистики Міністерства праці США опублікує дані по безробіттю в країні за січень поточного року. Згідно з прогнозами експертів, рівень безробіття у звітному місяці зберігся на позначці 8,5%. При цьому число робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки збільшилося на 150 000 після зростання на 200 000 місяцем раніше.

Як зазначають експерти, інвестори звернуть увагу на дані з безробіття, що є ключовим індикатором для економічної активності і, як наслідок, для попиту на енергоресурси, передає Bloomberg.