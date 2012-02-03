Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу, повідомив Азаров

У зв`язку з аномальними морозами Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам під час відвідання Центру ядерної медицини.

«Одного газу ми за три доби спалили мільярд», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що таких аномальних холодів по всій території України вже не було давно.

Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що енергосистема України спожила позавчора 31 тис. МВт на добу. «Такого не було у нас ще, не було такого колосального споживання», - відзначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що протягом останньої доби з підземних сховищ газу (ПСГ) бути піднято 138,5 млн. куб. м газу. Імпортні надходження для України становили 128 млн. куб. м. Всього за добу було використано 325 млн. куб. м.