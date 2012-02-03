Євросоюз скоротив виробництво біодизеля і суттєво збільшив його імпорт

Минулий рік став переломним для виробництва біодизеля в Європі, пише «Хімпром». Якщо протягом останніх п`яти років його виробництво постійно росло, то минулого року зменшилося відразу на 6,3% - до 9 млн. тонн.

Одночасно ЄС збільшив закупівлю вже готового пального на 30% - в 2011 році в країни ЄС було імпортовано 2,6 мільйона тонн біодизеля.

Для виробництва біодизельного пального в Євросоюзі минулого року було використано 5,5-5,6 млн. т рапсової олії, 0,9 млн. т соєвої олії, 0,4-0,5 млн. т інших олій і жирів і 0,8 використаних олій і жирів.

Зниження власного виробництва в ЄС експерти пов`язують з тим, що в інших країнах почало зростати виробництво цього пального не з рапсу, як це відбувається в ЄС, а з дешевшої сировини. В результаті імпорт біодизеля в 2011 році зріс на 30% - до рекордних 2,6 млн. т.

Найвідчутніше збільшилися поставки соєвого метилового ефіру з Аргентини і пальмового метилового ефіру з Індонезії. Крім того, на обсяги виробництва вплинула податкова політика в країнах Євросоюзу. Зокрема, пільги на виробництво біопалива зменшилися до 0,1 мільйона тонн. Цей обсяг майже повністю представлений очищеною рапсовою олією в Німеччині. У 2007 році, наприклад, цей показник становив 0,8 мільйона тонн.