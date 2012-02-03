«Газпром» заявляє, що Чорногорія приєднається до «Південного потоку»

Москва. Чорногорія приєднається до проекту «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому», за підсумками переговорів керівника департаменту з управління проектами ВАТ «Газпром» Леоніда ЧУГУНОВА з головою уряду Чорногорії Ігорем ЛУКШИЧЕМ. «Сторони обговорили технічні можливості і перспективи приєднання Чорногорії до проекту «Південний потік», про інтерес участі в якому вона заявила наприкінці минулого року. Прийнято рішення розробити техніко-економічне обґрунтування будівництва газопроводу-відводу до Чорногорії в рамках проекту «Південний потік», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Для диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

30 грудня 2011 року Голова Уряду РФ Володимир ПУТІН дав доручення «Газпрому» прискорити початок реалізації проекту «Південний потік», приступивши до його будівництва вже у 2012 році.

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