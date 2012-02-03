Україна в січні збільшила виробництво електроенергії до 18,4 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні 2012 року збільшилося на 0,4%, або 74 млн. кВт/год., у порівнянні з січнем 2011 року – до 18,446 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України. Згідно з повідомленням, минулого місяця теплові електростанції (ТЕС і великі ТЕЦ) збільшили виробництво електроенергії на 8,1%, або 638 млн. кВт/год., – до 8,49 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – скоротили на 0,9%, або 73 млн. кВт/год., – до 8,356 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – скоротили на 1,2%, або 11 млн. кВт/год., – до 895 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні скоротили виробництво електроенергії на 40,4%, або 479 млн. кВт/год., – до 706 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії на 3,25%, або на 6,296 млрд. кВт/год., - до 200,19 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або на 5,994 млрд. кВт/год., в порівнянні з 2010 роком – до 193,894 млрд. кВт/год.

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