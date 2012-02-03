Енергозбереження має стати національним завданням для України - Тігіпко

Позитивний досвід впровадження енергоощадних програм на рівні окремих регіонів необхідно активно поширювати по всій Україні.

Як повідомляє прес-служба, про це віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив сьогодні під час відвідування індивідуального теплового пункту в одному з будинків Києва. «Україна має великі резерви енергозбереження, про що свідчить досвід Черкас, Вінниці, Славутича, Києва, де місцева влада почала відповідні програми. Енергозбереження має стати національним завданням для України. Воно не тільки забезпечить зменшення залежності України від дорогого російського газу, але й дозволить захистити українців від наслідків подорожчання енергоресурсів», - зазначив віце-прем`єр-міністр.

Знайомлячись з роботою теплопункту, С.ТІГІПКО відмітив, що він забезпечує економію до 30% тепла, яке споживають мешканці будинку. «Відповідно зменшуються і комунальні платежі», - говорить політик.

Віце-прем`єр також підкреслив, що необхідно стимулювати населення до енергозбереження і тільки потім говорити про підвищення тарифів на тепло. «У країнах Східної Європи держави кредитували населення і місцеві громади для встановлення енергоощадного обладнання та утеплення будинків, що в результаті значно скоротило споживання того ж газу, тому сім`ї не відчули підвищення тарифів», - зазначив С.ТІГІПКО.