ЄС виділить Держенергоефективності 2,8 млн. євро технічної допомоги

Європейський Союз виділить Державному агентству з енергоефективності і енергозбереження України 2,8 млн. євро на проект технічної підтримки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, метою цього проекту є посилення можливостей Держенергоефективності для стимулювання співпраці в галузі енергетичної співробітництва між Україною і ЄС, зокрема з метою належного виконання умов використання траншів Програми підтримки державної політики, які направляються на розвиток сфери енергоефективності. Усього в рамках програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності і відновлюваних джерел енергії» ЄС виділив Україні 63 млн. євро.

Проект технічної допомоги Держенергоефективності розрахований на 3 роки і може бути продовжений при необхідності. Проект виконується Консорціумом на чолі з компанією Human Dynamics (Австрія).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна в 2012 році планує ввести в експлуатацію 1,5 ГВт потужностей на ВДЕ

Встановлена потужність ВЕС та СЕС у 2012 році зросте на 600 МВт