«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» допомогу в забезпеченні Європи газом

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова допомогти ВАТ «Газпром» в повному забезпеченні споживачів Європи природним газом, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Як зазначається в повідомленні, значні морози на території Російської Федерації спричинили зменшення обсягів поставок природного газу на кордоні з Україною. Водночас компанія наголошує, що не здійснює додаткових відборів газу із заявлених ВАТ «Газпром» транзитних обсягів, а зростання споживання в Україні компенсує за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ (ПГС).

У компанії також зазначили, що «Нафтогаз України» в повному обсягу виконує заявки ВАТ «Газпром» на транзит російського природного газу через територію України до країн Європи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Єврокомісія відзначає зменшення поставок російського газу до деяких країн ЄС

Європейські споживачі газу просять про постачання надконтрактних обсягів - "Газпром"