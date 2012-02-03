«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» допомогу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова допомогти ВАТ «Газпром» в повному забезпеченні споживачів Європи природним газом, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Як зазначається в повідомленні, значні морози на території Російської Федерації спричинили зменшення обсягів поставок природного газу на кордоні з Україною. Водночас компанія наголошує, що не здійснює додаткових відборів газу із заявлених ВАТ «Газпром» транзитних обсягів, а зростання споживання в Україні компенсує за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ (ПГС).

У компанії також зазначили, що «Нафтогаз України» в повному обсягу виконує заявки ВАТ «Газпром» на транзит російського природного газу через територію України до країн Європи.

Нагадаємо, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.

За його словами, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії і істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК прозвучало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7%-ве зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше контрактних обсягів».