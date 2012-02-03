Україна поки не поновила експорт електроенергії до Білорусі і Молдови

Україна у п`ятницю, 3 лютого, не поновила експортні поставки електроенергії до Білорусі, як це анонсувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в компанії "Укренерго". Поставки електроенергії до Молдови також не поновлювалися.

«Перетікань у даних напрямах сьогодні немає. Енергосистема продовжує відчувати дефіцит електроенергії, і в найближчий тиждень експорт навряд чи поновиться», - пояснив співбесідник агентства.

Кореспондент УНІАН у РБ також передає, що, за даними на сьогодні, час поновлення поставок української електроенергії ще не було названо «Беленерго» (раніше з посиланням на «Беленерго» повідомлялося, що поставки можуть поновитися 3 лютого - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, ДПВД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Східенерго» (ДТЕК), згідно з наказом Міненерговугілля від 30 січня припинили експорт електроенергії до Білорусі з 1 лютого у зв`язку із зростанням споживання всередині країни на фоні аномально низьких температур і низки форс-мажорних обставин. Також на виконання цього наказу з 1 лютого ТОВ «ДТЕК Пауер Треейд» припинила експортні поставки до Молдови.

У 2012 році Білорусь планувала імпортувати з України до 3,5 млрд. кВт/год електроенергії, зокрема, на умовах гарантованої поставки 1,5 млрд. кВт/год.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укрінтеренерго": необхідність імпорту електроенергії з РФ зумовлена дефіцитом на внутрішньому ринку через форс-мажор