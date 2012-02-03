"Газпром" скоротив поставки газу до Австрії на третину

Варшава. ВАТ "Газпром" через люті морози в Росії на третину скоротило поставки газу до Австрії.

Про це йдеться в опублікованому у четвер, 2 лютого, повідомленні найбільшої нафтогазової австрійської компанії OMV Group, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Сувора зима в Росії з температурами до мінус 35 градусів призвела до обмежень газових поставок із РФ. Це також мало наслідки для поставок газу до Європи. Зараз поставки газу через станцію Baumgarten на півдні Австрії знизилися на 30%", - повідомила прес-служба.

Компанія повідомила, що "Газпром-Експорт" попередив OMV Group і EconGas, що входить до неї, про плановані скорочення поставок газу, не уточнивши, коли це наступило і як довго діятимуть обмеження.

Прес-служба відзначила, що недопоставки газу компенсуються за рахунок більшого відбору "блакитного палива" з газових сховищ, в яких накопичено 2,4 млрд. кубометрів газу.

"Це означає, що вони (OMV і дочірні компанії) зможуть забезпечити газові поставки в Австрії навіть в нинішніх погодних умовах", - говориться в повідомленні.

Компанія також відзначила, що 8,4-мільйонна Австрія щорічно споживає близько 9 мільярдів кубометрів газу, 47% із яких країна купує в Росії, а 38% - в Норвегії.

Решту 15% країна покриває за рахунок внутрішнього видобутку.

Прес-служба також повідомила, що компанія EconGas працює через свої дочірні компанії в Німеччині, Італії та Угорщині, не уточнивши, скільки газу вона продає на цих ринках.

Як повідомляв УНІАН, вчора польська PGNIG повідомила про скорочення з лютого газових поставок з Росії на 7%, зазначивши, що російський "Газпром" не попередив про такий захід і не пояснив причину цього рішення.

PGNIG, що одержує 60% російського газу через українську газотранспортну систему, відзначила, що скорочення торкнулося поставок, які Польща одержує через Ямальський газопровід, що проходить територією Білорусі.

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