Путін вважає пріоритетним завданням "Газпрому" забезпечити внутрішні потреби Росії в газі

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН назвав пріоритетним завданням холдингу "Газпром" забезпечити внутрішні потреби Росії, але попросив докласти максимум зусиль для забезпечення експорту.

Про це повідомляє РІА «Новости».

В.ПУТІН провів у суботу зустрічу з віце-прем`єром РФ Ігорем СЄЧИНИМ і заступниками голови правління "Газпрому" Олександром МЕДВЕДЄВИМ і Андрієм КРУГЛОВИМ, на якій обговорив ситуацію навколо постачань газу в європейські країни.

"Прошу вас максимально докласти зусилля, щоб забезпечити потреби наших партнерів зарубіжних, маючи на увазі, що головне завдання енергетиків узагалі, "Газпрому" зокрема - забезпечити внутрішні потреби РФ, забезпечити споживачів у РФ. Це - першочергове завдання", - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що нинішня ситуація з постачаннями газу до Європи показує, наскільки запитані проекти газопроводів "Північний потік" і "Південний потік".

"Сьогодні незайвим буде згадати тих, хто заважав нам будувати "Північний потік". Якби не заважали, була б уже друга гілка, і вони обидві були б завантажені. Під нові транспортні маршрути "Газпром" би вже розкрив нові родовища, зокрема Бованенківське, активніше працювали б на Штокмані, і сьогодні, я впевнений, таких би проблем не виникало", - сказав В.ПУТІН.

Він виразив надію, що робота по "Північному потоку" буде завершена і робота по "Південному потоку" піде активнішим.

"Сьогодні очевидно, що це абсолютно затребувані проекти", - відзначив він.

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