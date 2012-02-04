Янукович у Мюнхені визначив позицію України з ряду важливих енергетичних питань

Приклад України свідчить про необхідність напрацювання прозорих правил гри для енергоринку

Мюнхен. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що приклад України свідчить про необхідність напрацювання прозорих правил гри для енергоринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Відповідно до дуже невигідного для нас контракту, Україна має платити надмірно високу і дуже невигідну ціну за газ”, - сказав Президент.

Він зазначив, що контрактом між НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” також передбачено, що наша держава має купувати газу більше, ніж їй потрібно, а термін дії самого контракту розрахований на 10 років.

“Приклад України свідчить про необхідність консолідації спільних зусиль з напрацювання чітких прозорих правил гри в енергетичній сфері”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

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Взаємодія країн Європи в питаннях безпеки має розповсюджуватися на питання енергобезпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що досвід взаємодії європейських країн в питаннях безпеки має розповсюджуватися і на питання енергетичної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у своєму виступі на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

На думку Президента, значущість енергетичної безпеки країн в майбутньому зростатиме. За словами В.ЯНУКОВИЧА, це пов`язано з прогнозованою високою залежністю держав від енергоресурсів в осяжному майбутньому.

"Український Чорнобиль і японська Фукусіма підтвердили високі ризики ядерної енергетики", - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогоднішній день енергетична безпека за своєю важливістю фактично порівняна з безпекою військово-політичною.

"У зв`язку з цим вважаю, що основоположні принципи нашої взаємодії в питаннях, пов`язаних з військово-політичним вимірюванням безпеки, можуть бути поширені також на енергетичну сферу", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це питання вимагає, перш за все, системного і консолідованого підходу на основі узгоджених принципів та інструментів взаємодії, включаючи договірно-правові.

"По-перше, йдеться про зобов`язання держав не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зафіксоване в Стамбульській хартії європейської безпеки 1999 року", - відзначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей ключовий принцип цілком може бути застосований і при вирішенні енергетичних проблем.

"На практиці це означає, що при імплементації енергетичних проектів визначальними мають бути економічна доцільність і дотримання екологічних вимог, а не політичні інтереси окремих держав", - переконаний він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що саме з цієї точки зору Україна пропонує оцінювати раціональність реалізації нових проектів транспортування енергоносіїв, зокрема так званих «альтернативних» маршрутів, які часто вимагають колосальних фінансових, часових і людських витрат, а також створюють істотні загрози для навколишнього середовища.

"Тим самим, ці проекти посилюють і без того гострі економічні та екологічні проблеми і підвищують ризики в цих сферах безпеки", - наголосив він.

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Янукович закликає європейців взяти участь в модернізації української газотранспортної системи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає європейців взяти участь в модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Він зазначив, що вже впродовж багатьох років Україна є надійним транзитером природного газу до Європи, на сьогоднішній день близько 70% російського газу поставляється в країни Євросоюзу трубопроводами України. При цьому, Президент відзначив, що потенціал національної газотранспортної системи зараз використовується лише на дві третини.

Він нагадав, що одночасно Україна має наймогутнішу в Європі систему підземного зберігання природного газу, що складається з 13 сховищ загальною активною місткістю близько 32 млрд. кубометрів.

"Тому я переконаний, що збереження цього ефективного, надійного і зручного маршруту в належному технічному стані та його максимальне комерційне використання – на користь всіх учасників європейського енергетичного ринку", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"У зв`язку з цим ми розраховуємо на реалізацію нашими європейськими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями домовленостей про участь в модернізації газотранспортної системи України, зокрема, досягнутих на міжнародній конференції Україна-ЄС в Брюсселі 23 березня 2009 року", - сказав він.

Водночас, повідомив Президент, що в липні 2011 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за власні кошти вже почала роботи з реконструкції першої лінії газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

"Відзначу також, що проведений експертами аналіз підтвердив ефективність і життєздатність української ГТС, зокрема, з екологічного погляду", - наголосив він.

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Україна через високу ціну на газ зіткнулася з такими викликами, з якими не стикалася жодна країна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає, що Україна через високу ціну на газ зіткнулася з такими викликами, з якими не стикалася жодна інша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Президент відзначив, що забезпечення енергетичної безпеки є ключовою складовою політики національної безпеки будь-якої держави. За його словами, за останні два роки Україна, як ніхто інший, відчула правдивість цього твердження.

"Ми зіткнулися з викликом, з яким навряд чи зараз стикається будь-яка інша європейська країна", - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що відповідно до вкрай невигідного для України контракту від 2009 року наша країна повинна платити непомірно високу і економічно необгрунтовану ціну за газ у розмірі 416 дол. США за тисячу куб. м.

"При цьому ми повинні купувати в два рази більше палива, ніж нам потрібно. Фактично, третина державного бюджету України має бути спрямована на оплату енергоносіїв", - сказав Президент.

Він також нагадав, що термін дії цього контракту – 10 років, хоча раніше аналогічні домовленості переглядалися щорічно.

"Приклад України, як ніщо інше, свідчить про необхідність консолідації наших спільних зусиль з вироблення чітких, прозорих і справедливих правил гри в енергетичній сфері з метою досягнення балансу інтересів: України – як основного транзитера, інтересів ЄС – як споживача і Росії – як постачальника", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

"Я щиро переконаний, що саме від здатності до знаходження компромісу в дусі солідарності та взаємної економічної вигоди залежить майбутнє благополуччя і процвітання не тільки однієї окремо взятої країни, а й всього європейського континенту", - наголосив Президент.

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Створення тристороннього газового консорціуму має розвіяти туман у політиці безпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що створення тристороннього газового консорціуму між Україною, Росією та ЄС має розвіяти туман у політиці безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Ми розуміємо ту відповідальність, яка лежить на Україні і, якщо казати про безпеку енергетичну, ми, звичайно, розуміємо, що ключовим партнером ЄС та України в поставках енергоносіїв є Росія. Без урахування подальшої політики диверсифікації поставок енергоресурсів, без урахування енергоефективності, цю політику будувати неможливо. Тобто, якщо ми не будемо бачити альтернативи і не розумітимемо, як будувати партнерські відносини, політика безпеки тут виглядатиме дуже туманно”, - сказав Президент.

За його словами, саме тому Україна ще 2003 року виступила ініціатором створення газотранспортного консорціуму за участі ЄС, Росії та України.

“Наша позиція не змінилася, вона залишається тією самою, ми вважаємо, що прозорість роботи цієї системи, ефективність, технічна надійність залежить від цього альянсу”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що питання створення консорціуму залишається важливим і своєчасним.

Говорячи про політику енергетичної безпеки України, Президент зазначив, що вона має дві складові. Перша – проекти, які Україна може реалізовувати самостійно. Серед таких проектів він назвав будівництво найбільшої в Європі сонячної електростанції, будівництво вітряних електростанцій та запровадження в Україні “зеленого” тарифу. Другою складовою, за словами В.ЯНУКОВИЧА, є диверсифікація поставок енергоресурсів.

“Не маючи альтернативних джерел постачання енергоресурсів, маючи таку колосальну залежність, яку ми маємо всі ці роки, - розмов дуже мало, потрібні дії”, - сказав Президент.

“Але ми вважаємо, що в трикутнику партнерів – Росія, Україна та Європа – багато питань можна вирішити”, - додав він.

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Питання створення трьохстороннього консорціуму з управління і модернізації української ГТС актуальне як ніколи

Питання створення трьохстороннього консорціуму з управління і модернізації української газотранспортної системи як ніколи актуальне.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, коментуючи свою розмову з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.

«Питання консорціуму, як ніколи актуальне і нам потрібно його вирішувати разом з Росією і Європейським Союзом», - сказав Президент.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день Єврокомісія володіє стовідсотковою інформацією стосовно українсько-російських газових переговорів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це питання не є новим, і обговорюється вже три роки, але Україна від цього не отримала «ні цента допомоги».

Саме тому, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Україна виступає з ініціативою вироблення єдиних правил гри на енергетичному ринку.

Він наголосив на важливості питання енергетичної безпеки, яке має розглядатись європейською спільнотою так само уважно, як і питання військової безпеки.

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