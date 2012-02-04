«Газпром» заявляє, що вийшов на щодобовий видобуток газу в розмірі 1,6 млрд. куб. м

Москва. «Газпром» заявляє, що до зими готовий і вийшов на щодобовий видобуток у розмірі 1,6 млрд. куб. м газу.

Як передає РІА «Новости», про це заступник голови «Газпрому» Олександр КРУГЛОВ доповів прем`єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ.

«До холодів, що настали, «Газпром» готовий. Щоденний видобуток у нас на рівні 1,6 млрд. куб. м газу на день», - сказав О.КРУГЛОВ.

За його словами, порівняно з минулим роком це більше на 300–400 млн. куб. м. Він повідомив, що з підземних сховищ щодня виймається 630 млн. куб. м.

«У зв`язку з холодною погодою у нас збільшився відбір підприємствами комунально-побутової сфери. Це також десь порівняно з минулим роком на 200 млн. Усі заявки ми задовольняємо, ніяких відключень немає. З підприємствами промисловості ми працюємо відповідно до контрактів», - заявив він, говорячи про поставки на внутрішній ринок РФ.

У свою чергу, заступник голови правління російського газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ повідомив, що «Газпром» поставляє газ до Туреччини у великих обсягах, передбачених контрактом.

«По Туреччині йде перевиконання й по суші, й по морю. Близько 6-8 млн. куб. м на добу, а це немало», - сказав він.

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