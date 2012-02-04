Путін продовжує стверджувати, що Україна "перебирає" газ понад контракт

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив «Газпрому» допомогти Україні задовольнити її потреби газу, який вона споживає понад контракт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський прем`єр сказав на зустрічі з віце-прем`єром Ігорем СЄЧИНИМ, а також із заступниками керівника «Газпрому» Олександром МЕДВЕДЄВИМ і Олександром КРУГЛОВИМ.

«Те, що в рамках 50 (млрд. куб. м), – це в рамках контракту, а ось те, що понад 50 (млрд. куб. м), – це виходить навіть за рамки того контракту, який вони хотіли скоротити. Але втім, треба Україні допомагати і в повному обсязі задовольняти їхні потреби», - сказав В.ПУТІН.

На це О.КРУГЛОВ сказав: «Єсть».

Він повідомив, що Білорусь і Молдова одержують газ відповідно до контрактів, а в Україні минулого тижня був відзначений перебір газу.

«Порівняно з контрактом (контракт 135 млн. щоденний відбір), там було від 150 до 170, і за річним обсягом у нас укладено договір на 27 млрд. Якщо в такому режимі, то далі буде відбір близько 50 млрд.», - сказав О.КРУГЛОВ.

При цьому він зазначив, що поки що контракт з Україною не переписаний.

На це В.ПУТІН зазначив, що «наші партнери оголосили про те, що вони хотіли б купувати в нас не більше 27 млрд.».

При цьому О.МЕДВЕДЄВ заявив, що якщо так і далі піде, буде близько 60 млрд. за рік.

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