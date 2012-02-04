«Нафтогаз» підкреслює, що збільшив відбір газу із власних підземних газосховищ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» максимально збільшила відбір природного газу із власних підземних газосховищ, при цьому скоротивши обсяги його відбору з газотранспортної системи України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках з громадськістю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», це дозволить забезпечити максимальний рівень експорту енергоресурсу до країн Європи.

Крім того, компанія запевняє, що такий режим роботи сприятиме збільшенню обсягів постачання російського газу через територію України для європейських споживачів, а також дозволить забезпечити потреби українців у цьому енергоносії.

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