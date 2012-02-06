WKN пропонує побудувати в Криму дві ВЕС загальною потужністю 400 МВт за 1 млрд.дол.

Компанія WKN Windkraft Nord AG (Німеччина) пропонує побудувати в Криму дві вітряні електростанції загальною потужністю 400 МВт, проект оцінюється в один мільярд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Проект включає не тільки дослідження в галузі альтернативної енергетики, а й весь цикл виробництва енергії вітру: розробку, проектування, фінансове обгрунтування і забезпечення, будівництво «під ключ» і подальшу експлуатацію вітроелектростанцій», - йдеться в прес-релізі.

ВЕС передбачається побудувати в Джанкойському і Красноперекопському районах.

Це не перший великий проект з будівництва ВЕС, який інвестори пропонують Раді міністрів Криму. Так, у січні компанія «Вітряні парки України» висловила цікавысть у створенні мережі з шести вітроелектростанцій в Сакському, Радянському, Первомайському та Ленінському районах півострова загальною потужністю 1062,5 МВт. На реалізацію проекту необхідно 1,3 млрд. євро, передбачається комплексне інвестування із зарубіжних та українських джерел.

Довідка УНІАН. WKN займається проектуванням, спорудженням та експлуатацією ВЕС з 1990 року.