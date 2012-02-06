Ситуація в Греції обвалила ціни на нафту
09:24, 06 лютого 2012Енергетика
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На світових торгах у понеділок, 6 лютого, ціни на нафту знижуються на тлі ситуації в Греції, яка загрожує економіці Європи і попиту на "чорне золото".
Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,46 долара, або на 0,45% - до 97,39 долара за барель.
Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,03 долара, або на 0,03%, - до 114,55 долара за барель.
У кінці минулого тижня з`явилися повідомлення про те, що Греція розраховує домовитися про реструктуризацію боргу, що знаходиться на руках інвесторів, до вечора неділі, проте цього не відбулося, передає Bloomberg.
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