Хорошковський вважає правильною вимогу МВФ про підвищення тарифів на газ для населення

Україна продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом щодо чергового траншу кредиту.

Про це повідомив міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Коммерсант Украина».

Кажучи про останній візит української делегації до Вашингтона, міністр зазначив, що в ході переговорів з МВФ була досягнута домовленість продовжувати переговори. «Після нашої зустрічі прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ спілкувався з главою фонду Крістін ЛАГАРД. Це дає нам надію на продовження переговорів. І ми зараз готуємо нашу переговорну позицію. Після узгодження часу візиту ми знову виїжджатимемо до них», - розповів В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Також кажучи про раунд переговорів, що відбувся, міністр фінансів зазначив, що сторони означили свої позиції. «Ми знали, з чим ми їдемо на переговори, і знали позицію МВФ щодо основних напрямків. Були обговорені всі складові, починаючи від достатньо успішних макроекономічних результатів 2011 року і закінчуючи проблемними питаннями», - додав він.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, це балансування бюджету НАК "Нафтогаз України", тарифи на газ і тепло, можливість використання гнучкішого курсу національної валюти по відношенню до інших валют тощо. «Можна вважати, що ми висвітлили підхід, що дозволяє досягти компромісу. Проте позиція МВФ щодо підвищення тарифів на газ і тепло була достатньо жорсткою, і це стало тим каменем спотикання, який нам поки що не вдалося подолати», - зазначив міністр.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав правильним підходом вимогу МВФ про підвищення тарифів на газ для населення і ТКЕ. «З економічної точки зору це абсолютно правильний підхід: тарифи мають бути економічно обгрунтовані, і дотування за допомогою ціни є найбезглуздішим і найбільш неефективним. Тому й висувається пропозиція якомога швидше реалізовувати заходи для виправленню ситуації. Але тут немає прямої залежності: підвищили тарифи - і життя налагодилося. Ні, потрібний комплексний підхід: з одного боку, адекватні компенсаторні механізми, з другого - енергозбереження. Інакше неплатежі забезпечені», - вважає він.

Міністр висловився за необхідність монетизації пільг і переходу на адресну дотацію. «Ми сьогодні розглядаємо можливість проведення в Україні експерименту в цьому напрямку на базі певного регіону або міста, в якому спробуємо побудувати модель адресної дотації і показати її результати - успіхи або проблеми. Тільки після цього можна підвищувати тарифи. Я думаю, це було б позитивно сприйнято як з боку інвесторів, так і з боку МВФ», - вважає В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

У той же час він погодився з думкою прем`єр-міністра, що Україна може обійтися і без кредиту МВФ. «Єдине, що я можу підтвердити, - нинішні виплати хоча й важкі, але можливі і без кредиту МВФ. Це може бути зроблено за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок наших можливостей позичати на фінансових ринках», - сказав він.

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