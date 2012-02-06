Дарницька ТЕЦ у Києві перейшла на вугілля та істотно скоротила споживання газу

Дарницька ТЕЦ у Києві істотно скоротила споживання газу шляхом переходу на вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, це зазначив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні після ознайомлення з роботою ТЕЦ.

«Ось один з таких прикладів, як ми конкретно вирішуємо питання переходу на комплексне використання газу і вугілля. На Дарницькій ТЕЦ значно скорочена витрата дорогого природного газу, здійснена реконструкція і перехід на антрацит», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в результаті переходу на нове паливо станція працює надійно.

«За всіма своїми параметрами станція працює надійно і стабільно. Видає зараз 170 мегават потужності», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що це не єдиний приклад заміни газу вугіллям і в перспективі ця практика застосовуватиметься активніше.

«При ціні на газ понад 1500-1600 грн. перехід на наше вугілля вже стає економічно вигідним. Ну, а ви знаєте, що зараз газ коштує не 1500 грн., а значно більше – вдвічі більше», - додав М.АЗАРОВ.

У свою чергу голова правління «Екостандарт» - організації, яка експлуатує ТЕЦ, - Юрій КОЛЯДА повідомив, що обсяг вугілля в структурі палива, використовуваного на ТЕЦ, із 20-30% збільшений до 60%. Він також повідомив, що повністю на вугілля ТЕЦ переходити не планує, оскільки вигідне заміщення лише газу, який купується ТЕЦ без дотації держави.

«В першу чергу ми заміщуємо, так званий, комерційний газ», - сказав Ю.КОЛЯДА.

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