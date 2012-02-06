«Газпром» заявляє, що покупка «Білтрансгазу» нівелювала транзитні ризики

Москва. У «Газпромі» заявляють, що покупка «Білтрансгазу» дозволила нівелювати транзитні ризики.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Доведення частки «Газпрому» в «Білтрансгазі» до 100% дозволило взаємовигідно вирішити низку завдань: забезпечити ефективну інтеграцію газотранспортних систем Росії і Республіки Білорусь, нівелювати транзитні ризики на території республіки, надати додаткові гарантії збуту газу на довгострокову перспективу на ємкому ринку», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що приєднання «Білтрансгазу» дозволило також «Газпрому» брати активну участь у розвитку газової інфраструктури Республіки Білорусь, що особливо важливе для забезпечення її синхронізації з розвитком потужностей компанії в Росії.

Повідомляється, що Рада директорів схвалила роботу, яка проводилася «Газпромом» задля розвитку російсько-білоруської торгово-транспортної та інвестиційної співпраці у газовій сфері. Правлінню доручено продовжити роботу в рамках укладених 25 листопада 2011 року міжурядових угод за умовами постачання газу в Республіку Білорусь і транспортування газу її територією, а також про діяльність ВАТ «Білтрансгаз».

На засіданні було відзначено, що серед республік колишнього СРСР Білорусь є другим за величиною ринком збуту російського газу. За підсумками 2011 року до Республіки Білорусь було поставлено 20,6 млрд. куб. м (29% загального обсягу продажів у країни ближнього зарубіжжя). Білорусь є стратегічно важливою ланкою у забезпеченні експортних поставок «Газпрому» до Європи: у 2011 році об`єм транспортування російського газу через республіку становив 31,3 млрд. куб. м газу, або 21% загального об`єму експорту до Європи.

Члени Ради директорів наголосили, що участь Росії і Республіки Білорусь у Митному союзі і входження з 2012 року в Єдиний економічний простір відкрили нові перспективи для інтеграції економік двох держав, забезпечили високий ступінь узгодженості дій і надали додаткові можливості для ефективнішого економічного розвитку. Переконливим прикладом цього може слугувати взаємодія Росії і Республіки Білорусь у газовій галузі. Перехід на новий, стратегічний рівень відносин у цій сфері забезпечив Республіці Білорусь можливість купувати газ і сьогодні, і в довгостроковій перспективі за комфортними для неї цінами.

Наголошується, що сьогодні «Газпром» успішно реалізує комплекс заходів у виробничій, збутовій і фінансово-економічній сферах діяльності «Білтрансгазу», спрямованих на підвищення ефективності роботи компанії. У поточних планах, зокрема, проведення аудиту технічного стану основних фондів «Білтрансгазу» і підготовка пропозицій щодо поліпшення роботи об`єктів транспортування і підземного зберігання газу, формування програм розвитку компанії на три- і десятирічну перспективу, а також Генеральної схеми газопостачання Республіки Білорусь. Крім того, вирішуються питання корпоративного управління «Білтрансгазу», підготовлено необхідні документи для перейменування компанії у ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь». Основні заходи щодо підвищення ефективності діяльності «Білтрансгазу» буде реалізовано до кінця 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз» 25 листопада 2011 року підписали контракти на постачання газу до Білорусі і його транспортування через територію республіки в 2012-2014 роках. Також ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз». З урахуванням уже придбаних «Газпромом» в 2007-2010 роках 50% акцій «Білтрансгазу», «Газпром» став власником 100% акцій «Білтрансгазу».