Україна в січні збільшила видобуток вугілля на 6,6% – до 7 млн. тонн

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні 2012 року збільшили видобуток рядового вугілля до 6 млн. 967,5 тис. тонн, що на 6,6%, або 430,3 тис. тонн, більше, ніж за січень 2011 року.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, видобуток коксівного вугілля за звітний період зріс на 1,5%, або 30,1 тис. тонн, – до 1 млн. 976,478 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 8,7%, або 400,42 тис. тонн, – до 4 млн. 991,045 тис. тонн, у порівнянні з січнем 2011 року.

За даними міністерства, вугледобувні підприємства Мінвуглепрому в січні п.р. збільшили видобуток рядового вугілля на 3,5%, або 65 тис. тонн, – до 2 млн. 014 тис. тонн. Водночас фактично держпідприємства скоротили видобуток вугілля на 39,2% у зв`язку з передачею в концесію ДТЕК найбільших держпідприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит», виробничі показники яких раніше належали до держсектору.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком – до 81,859 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебуває 18 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.