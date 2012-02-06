Україна припинила імпорт електроенергії з Росії

ТОВ «Східенерго», що входить до складу приватного енергохолдингу ДПЕК, у понеділок припинило імпорт електроенергії з Російської Федерації у рамках комерційного контракту з ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС».

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго». «Імпортні перетікання з Росії з понеділка припинено», - сказали в компанії, додавши при цьому, що у суботу були також припинені імпортні поставки електроенергії з Молдавської ГРЕС (Молдавія, «Інтер РАТ ЄЕС»), що здійснювалися на адресу Південної енергетичної системи декілька днів лютого.

У ДПЕК не коментують цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 лютого почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку. Оператором імпорту виступала компанія ТОВ «Східенерго», що входить до структури енергохолдингу ДПЕК. Імпортні операції здійснювалися у рамках комерційного договору з «Інтер РАТ ЄЕС», укладеного 30 січня. Потужність поставок на 1 лютого становила 400 МВт рівним графіком.