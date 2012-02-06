За тиждень ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 1,6%

З 30 січня по 6 лютого 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5 - 4,0% (в середньому на 1,6%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 30 січня по 6 лютого 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - збільшилися на 4,0%, або 390 грн./тонна, - до 10 100 грн./тонна;

на бензин А-92 - збільшилися на 0,7%, або 80 грн./тонна, - до 11 570 грн./тонна;

на бензин А-95 - збільшилися на 1,2%, або 140 грн./тонна, - до 12 140 грн./тонна;

на дизельне пальне - збільшилися на 0,5%, або 50 грн./тонна, - до 10 220 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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