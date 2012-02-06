"Біленерго" очікує відновлення поставок української електроенергії до Білорусі 8 лютого

Мінськ. Поставки української електроенергії до Білорусі можуть поновитися в середу, 8 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба компанії «Біленерго».

Нагадаємо, що у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку через люті морози, Україна припинила з 1 лютого поставки електроенергії до Білорусі.

«Раніше передбачалося, що поставки поновляться 3 лютого, потім термін було перенесено на понеділок, але на сьогоднішній ранок українська сторона попросила ще два дні відстрочки, тобто до кінця дня 7 лютого», - сказали в «Біленерго».

Як підкреслили в «Біленерго», про терміни відновлення поставок українська сторона повідомить білоруських партнерів додатково.

Як повідомляв УНІАН, також із 1 лютого Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку. Оператором імпорту виступала компанія ТОВ «Східенерго», що входить у структуру енергохолдингу ДТЕК. Імпортні операції здійснювалися в рамках комерційного договору з «Інтер РАТ ЄЕС», укладеного 30 січня. Потужність поставок на 1 лютого становила 400 МВт рівним графіком.

У понеділок, 6 лютого, ТОВ «Східенерго», що входить до складу приватного енергохолдингу ДТЕК, припинило імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, у 2012 році Білорусь планує гарантовано імпортувати з України 1,5 млрд. кВт/год. електроенергії й ще до 3 млрд. кВт/год. - у разі економічної доцільності.

В 2011 році, згідно з контрактами, Білорусь повинна була імпортувати з України близько 2,5 млрд. кВт/год. Партнерами з поставки електроенергії з України були дві українські компанії – «Укрінтеренерго» і «Східенерго».