Путін заговорив про приватизацію «Газпрому»... в перспективі

Прем`єр-міністр Володимир ПУТІН не виключив приватизації російської газової монополії «Газпром». Про це він заявив сьогодні на зустрічі з політологами, повідомляє Газета.Ru.

«Колись ми мало не приватизували «Газпром», і ваш покірний слуга повернув контроль держави над «Газпромом». Це окрема дискусія, але теж ми коли-небудь перейдемо до того, аби «Газпром» працював в іншому режимі», - цитує В.ПУТІНА ІТАР-ТАСС.

В.ПУТІН вважає, що приватизувати «Газпром» та інші найбільші енергетичні компанії, включаючи «Роснефть», потрібно в майбутньому, а не зараз.

«Всьому свій час, на мій погляд. Сьогодні не можна все приватизувати негайно в цьому секторі, і вже тим більше не можна націоналізувати. Бо розвитку не буде», - сказав В.ПУТІН, передає РІА «Новини».

ЗМІ багато разів писали про контрольну схему над «Газпромом». Сім років тому В.ПУТІН, будучи президентом, розпорядився повернути в пряме володіння держави 50% плюс 1 акцію «Газпрому».

У 2005 році 100-відсоткова держкомпанія «Роснефтегаз» викупила у самого концерну і його "дочок" 10,7% акцій «Газпрому» за 7,5 млрд. дол. Залишився останній крок - розібратися з пакетом «Газпрому», який знаходиться у «Росгазифікації». У цій компанії у держави немає кваліфікованої більшості голосів, хоча де-факто її пакет у газовій монополії враховується як «державний».

З 2007 року обговорювали різні варіанти, як завершити схему. Остаточний план був оформлений розпорядженням уряду в 2010 році. «Роснефтегаз» повинен був передати «Газпрому» отримані від держави акції 72 газорозподільних організацій (ГРО), від концерну очікувався відповідний платіж, «в тому числі» 0,23% його акцій.

Першого лютого віце-прем`єр Ігор СЕЧИН поскаржився в Кремль на «Газпром», заявивши, що найбільша компанія Росії саботує урядові розпорядження, затягуючи отримання державою безпосереднього контролю в газовій монополії.