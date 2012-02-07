Україна отримує газу більше, ніж у контракті, знову заявляють у «Газпромі»

Москва. Україна отримує газу більше, ніж передбачено чітко за контрактом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник глави «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу «Росія 24».

«Досить дивно було чути, коли було тепло в січні - Україна говорила: ми будемо купувати тільки 27 млрд. куб. газу. Хотіли більш ніж в 2,5 рази скоротити закупівлі. При цьому чітко визначені контрактні обсяги, які можуть змінюватися тільки за взаємною домовленістю сторін. Як тільки похолодало, Україна раптом відразу згадала, що є можливість запрошувати і 50 млрд. куб. газу. І сказали - давайте-но ми в холодні дні попрацюємо по цьому обсягу", - сказав він.

При цьому О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що ніяких доповнень не було підписано, що стосуються обсягів відбору для України.

«Доповнення поки не було підписано і ми пішли назустріч нашим українським колегам і дали їм ті обсяги, що перевищують обсяг, який чітко за контрактом. Якщо немає нового доповнення, ми повинні працювати по минулому року. А минулий рік не дозволяє їм брати стільки, скільки ми їм запропонували, не кажучи вже про те, скільки вони беруть зараз», - сказав він.

При цьому О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що на робочому рівні диспетчери працюють дуже чітко.

«Ризики в таку погоду є серйозні, якщо тиск буде знижуватися. Ризику дестабілізації системи немає. Газ йде, тиск підтримується для того, щоб система працювала», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» заявила, що максимально збільшила відбір природного газу з власних підземних газосховищ, при цьому скоротивши обсяги його відбору з газотранспортної системи України. Це дозволить забезпечити максимальний рівень експорту енергоресурсу в країни Європи.

Крім того, компанія запевняє, що такий режим роботи буде сприяти збільшенню обсягів поставок російського газу через територію Україну для європейських споживачів, а також дозволить забезпечити потреби українців в цьому енергоносії.