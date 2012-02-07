Медведєв подякував Богові за газовий контракт з Україною від 2009 року

Москва. Ризику для транзиту російського газу через Україну немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник глави «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу« Росія 24 ».

«У нас минулий рік, на жаль, закінчився безрезультатно, по переговорах, які ми вели (з Україною - УНІАН) щодо розширення нашої співпраці. Слава Богу, що підписаний у 2009 році контракт дозволяє не турбуватися про продовження поставок. Ризику для транзиту або поставок немає", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Нагадаємо, на початку січня Європейська комісія визнала зменшення обсягів поставок російського газу до деяких країн Євросоюзу, однак ситуацію не вважала критичною.

З приводу скорочення обсягів експорту російського газу до Європи гендиректор «Газпром експорту» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна відбирає значно більше газу, ніж передбачено контрактами.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

3 лютого міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.