Ціна нафти продовжує падати на тлі дефолтової ситуації в ЄС

На світових торгах у вівторок, 7 лютого, ціни на нафту знижуються на тлі побоювань з приводу боргової кризи в Європі.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,05 долара, або на 0,05% - до 96,86 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,12 долара, або на 0,10%, - до 115,81 долара за барель.

Основним питанням для ринків залишається Греція та перспективи її домовленості з міжнародними кредиторами про новий пакет фінансової допомоги. Переговори Греції з кредиторами, що повинні були завершитись у неділю, затягнулися на невизначений термін, у той час як офіційні особи ЄС погрожують Греції дефолтом, передає Bloomberg.