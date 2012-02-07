Вибух на шахті "Північна" у Дзержинську: одна людина загинула, дев’ять - травмовано

Близько 23 години 6 лютого у м. Дзержинськ Донецької області на шахті „Північна” ДП „Дзержинськвугілля” на горизонті 1160 м стався вибух газоповітряної суміші.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок вибуху постраждало 10 гірників, з яких 1 гірник помер підчас транспортування до лікарні, 9 гірників з опіками різного ступеню тяжкості госпіталізовано до хірургічного відділення Дзержинської центральної районної лікарні. Всього в шахті працювало 136 гірників, які самостійно вийшли на поверхню. Шахта тимчасово не працює, причини та обставини вибуху встановлюються.

На місці події працюють чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля та оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.