У Білорусі оцінили можливість виробництва біопалива на постраждалих від ЧАЕС територіях

Мінськ. У Білорусі міжнародні експерти оцінили можливість отримання біопалива у регіонах, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі. Відповідні дослідження провели експерти Програми Організації об`єднаних націй із навколишнього середовища (ЮНЕП) спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Презентація попереднього звіту виконаної роботи відбулася недавно у Мінську.

В ході досліджень експерти зробили попередні висновки, що в Білорусі є значні площі земель, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС і можуть використовуватися для вирощування сировини, що використовується у виробництві біопалива.

Експерти ЮНЕП також зробили висновок про те, що виробництво біопалива на основі рапсу і нинішній акцент на використання у Білорусі рапсу як основної сировини для виготовлення біодизеля можуть дозволити республіці одержати вигоду в разі ухвалення рішення про експортні поставки цієї продукції.

«За умови ухвалення урядом Білорусі рішення про експортні поставки біопалива його виробництво на раніше деградованих землях може виявитися особливо привабливим при роботі на ринку ЄС», - відзначили у прес-службі міністерства.

Міжнародні експерти висловили думку, що виробничих потужностей Білорусі до середини 2012 року буде достатньо не тільки для закриття внутрішнього споживання, але й для потенційного експорту надлишків біопалива у країни ЄС.

Остаточний звіт експертів буде представлено до квітня 2012 року.

Довідка УНІАН.ЄС виступає найбільшим імпортером біопалива і є потенційним ринком збуту цієї продукції. За останній рік обсяг імпортних поставок біопалива в країни ЄС перевищив 1,1 млрд. літрів. Глобальна індустрія біопалива у 2010 році становила 7,6 млрд. дол. За міжнародними оцінками, у 2020 році вона сягне 247 млрд. дол. У ЄС встановлено новий обов`язковий для всіх країн-членів цільовий показник використання відновлюваних джерел енергії для транспорту на рівні 10% до 2020 року.

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