У Білорусі підписано перший із першочергових контрактів щодо будівництва АЕС

Мінськ. У Білорусі підписано контракт щодо дослідницьких робіт, розробці проектної документації та першочергової робочої документації з будівництва АЕС.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в «Дирекції будівництва атомної електростанції». Згідно з повідомленням, це один із трьох першочергових контрактів з будівництва АЕС, які планується підписати в першому кварталі 2012 року.

Два контракти, що залишилися, передбачають виконання першочергових робіт підготовчого періоду до «першого бетону», а також замовлення устаткування тривалого циклу виготовлення.

Як повідомляв УНІАН раніше, разом першочергові контракти створять необхідну базу для майбутніх робіт з котловану, почати які заплановано в червні 2012 року. Також у червні цього року очікується підписання генерального контракту на будівництво АЕС у Білорусі.

Довідка УНІАН. Перший енергоблок майбутньої білоруської АЕС планується запустити в 2017 році, другий - в 2018 році.

Атомна електрична станція в Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленим ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить до російської держкорпорації «Росатом»). Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності – по 1 тис. 200 МВт, тоді як вся білоруська енергосистема сьогодні становить приблизно 8 тис. МВт.

Зараз на проекті ведуться підготовчі роботи, йде будівництво автомобільної і залізної доріг, створюється виробнича база.

Фінансування будівництва АЕС здійснюватиметься переважно за рахунок державного експортного кредиту Росії. Відповідно до міжурядової угоди кредит надається на загальну суму до 10 млрд. дол. строком на 25 років для фінансування 90% вартості кожного договору між російським ЗАТ «Атомбудекспорт» і білоруською держустановою «Дирекція будівництва атомної електростанції».