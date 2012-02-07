Україна в січні імпортувала газ по 430 дол. і 397,5 дол.

Імпорт природного газу до України у січні 2012 року здійснювався за цінами 430 дол. і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оприлюдненому на сайті відомства.

У повідомленні наголошується, що газ у січні ввозився до країни за десятьма контрактами: 397,47 дол. за 1 тис. куб. м – в першому випадку і 430 дол. за 1 тис. куб. м – в другому-десятому.

Коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ у січні 2012 року збільшився на 1,2% – з 2,2303 до 2,2575.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінекономрозвитку, митна вартість січневих партій природного газу у 2011 році становила 264 дол. і 266,5 дол. за 1 тис. куб. м, лютневих і березневих - 263,04 дол. за 1 тис. куб. м, квітневих - 296, 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м, травневих - 280 і 297 дол. за 1 тис. куб. м, червневих - 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м, липневих - 280, 297,58 і 320 дол. за 1 тис. куб. м, серпневих - 320, 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, вересневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, жовтневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, листопадових - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м, грудневих - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2011 року зросла до 264 дол. за 1 тис. куб. м порівняно з 252 дол. за 1 тис. куб. м у четвертому кварталі 2010 року. У другому кварталі 2011 року вона становила близько 297 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – близько 354 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м. Окрім НАК «Нафтогаз України», природний газ до України імпортують хімічні підприємства бізнесмена Дмитра ФІРТАША, які одержують середньоазіатський газ через його компанію Ostchem Holding Ltd.

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