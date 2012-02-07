Азербайджан тимчасово припинив постачання газу до Туреччини і Грузії

Експорт азербайджанського газу до Туреччини і Грузії тимчасово припинено у зв`язку з технічними несправностями на платформі, розташованій в районі родовища Шах-Деніз. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Trend.

Поставки газу припинилися через спрацьовування автоматичної системи безпеки при проведенні планових профілактичних робіт на платформі. Подробиці події не повідомляються. Місцевий підрозділ британської компанії BP, яка є оператором родовища, розраховує завершити ремонт і відновити поставки палива до вечора 7 лютого.

Крім того, експорт газу до Туреччини скоротився з Ірану, також через технічні несправності. Щоденні поставки палива знизилися з 40 до 6-7 мільйонів кубометрів. Про це, як повідомляє Reuters, заявив прем`єр-міністр Туреччини Танер ЙИЛДИЗ. Анкара чекає відновлення поставок з Ірану в повному обсягу також до вечора 7 лютого. Внаслідок складнощів, що виникли, Анкара була вимушена припинити експорт палива до Греції.

Туреччина імпортує з Азербайджану близько 16 відсотків необхідного для країни газу - 6,6 мільярда кубометрів. Іран поставляє Анкарі 10 мільярдів кубометрів на рік. Найбільшим постачальником палива Туреччини є Росія, яка за минулий рік експортувала до цієї країни більш як 25 мільярдів кубометрів газу.

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