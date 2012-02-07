У Криму 30 тисяч людей залишилися без світла через сильний вітер
19:19, 07 лютого 2012Енергетика
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У Криму близько 30 тисяч жителів 32 сіл залишилися сьогодні без світла через шквалистий вітер, що пошкодив дроти. Швидкість вітру досягає 30 метрів за секунду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.
Електропостачання зникло у ряді населених пунктів Красногвардійського, Красноперекопського, Ленінського, Нижньогірського, Сакського, Сімферопольського і Чорноморського районів.
Ліквідувати аварію на лініях електропередач намагаються 20 бригад електриків.
"Штормовий вітер і снігові замети на автодорогах створюють труднощі в роботі аварійних бригад", - зазначили в МНС.
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