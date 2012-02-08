Статдані зі США змінили ціни на нафту різноспрямовано

На світових торгах у середу, 8 лютого, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на фоні даних зі США.

Зокрема, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже зросла на 0,5 долара, або на 0,55% - до 98,95 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,22 долара, або на 0,19%, - до 116,01 долара за барель.

API минулої ночі повідомило, що запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 4,5 мільйона барелів. У той же час Міністерство енергетики США в середу може повідомити про їх зростання за той же період на 2,5 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Згідно з останніми прогнозами Міненерго США, вартість нафти марки WTI цього року складе в середньому 100,4 долара за барель, що на 0,15 долара вище січневого прогнозу організації.