British Petroleum в 2011 році заробила 25,7 млрд. доларів

Британська нафтогазова компанія British Petroleum закінчила 2011 рік з чистим прибутком у 25,7 млрд. доларів. BP вдалося значно поліпшити свої фінансові показники. Ще в 2010-му компанія показала 3,72 млрд. збитків, повідомляє Хімпром. Британська British Petroleum, якій після екологічної катастрофи в Мексиканській затоці пророкували мало не банкрутство, довела свою життєздатність.

Повідомляють також, що сукупна виручка групи BP в 2011 році збільшилася на 25,1% - до 386,46 млрд. дол. проти 308,93 млрд. дол. роком раніше. Прибуток до сплати податків склав 39,8 млрд. дол. в порівнянні із збитками за 2010 р. у розмірі 3,7 млрд. дол.

Довідка. British Petroleum - друга в Європі за обсягами видобутку нафтова компанія Європи. Перше місце належить Royal Dutch Shell. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні. Штат BP налічує близько 80 тис. співробітників.