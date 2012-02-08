Україна одержує на кордоні з Росією 460 млн. куб. м газу замість 510 - Бойко

Україна у зв`язку з погодними умовами одержує на кордоні з Росією лише 460 млн. кубометрів газу замість 510, як це передбачено контрактом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО перед засіданням Кабінету міністрів.

«Враховуючи аномально холодну погоду в Росії, у нас до західних кордонів (можливо, міністр обмовився, маючи на увазі україно-російський кордон, тобто східний кордон України -ред.) доходить менше газу, ніж необхідно за технічною угодою. Йде дуже великий відбір усередині Росії», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що на сьогодні «має бути 510 млн. кубів за технічною угодою, а у нас - 460».

«Але, враховуючи, що ситуація в Європі складна, ми збільшили підйом газу з наших газових сховищ і додатково віддали, наприклад, на Туреччину 11 млн. кубів на добу. Таким чином, ми допомагаємо Європі», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що ці дії узгоджуються з контрактом про поставки газу між Україною і Росією.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК пролунало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7% зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше від заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше від контрактних обсягів».

Нагадаємо, заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у четвер, 2 лютого, сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.