Україна не продає газ зі своїх газосховищ, а додатково піднімає його для поставок - Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що Україна не продає газ зі своїх газосховищ Європі, а додатково піднімає його для поставок у зв`язку з аномальними холодами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням Кабінету міністрів.

«У нас на західному кордоні скорочені поставки газу з Росії, і, відповідно, він не доходить до Європи. Ми допомагаємо, таким чином, нашим російським партнерам, щоб вони виконали зобов`язання перед Європою. Але ми нічого не продаємо», - сказав Ю.БОЙКО. Він пояснив, що Україна піднімає той газ, який накопичила у своїх газосховищах, для того, щоб забезпечити поставки до Європи. У зв`язку з цим Ю.БОЙКО зазначив, що Україна збільшила на 20 млн. кубометрів підйом газу зі своїх газосховищ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що максимально збільшила відбір природного газу з власних підземних газосховищ, при цьому скоротивши обсяги його відбору з газотранспортної системи України. Це дозволить забезпечити максимальний рівень експорту енергоресурсу до країн Європи.

Крім того, компанія запевняє, що такий режим роботи сприятиме збільшенню обсягів поставок російського газу через територію України для європейських споживачів, а також дозволить забезпечити потреби українців у цьому енергоносії.