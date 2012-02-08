Україна збільшила підйом газу ПГС

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що Україна не продає газ зі своїх газосховищ Європі, а додатково піднімає його для поставок у зв`язку з аномальними холодами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням Кабінету міністрів.

«У нас на західному кордоні скорочені поставки газу з Росії, і, відповідно, він не доходить до Європи. Ми допомагаємо, таким чином, нашим російським партнерам, щоб вони виконали зобов`язання перед Європою. Але ми нічого не продаємо», - сказав Ю.БОЙКО. Він пояснив, що Україна піднімає той газ, який накопичила у своїх газосховищах, для того, щоб забезпечити поставки до Європи. У зв`язку з цим Ю.БОЙКО зазначив, що Україна збільшила на 20 млн. кубометрів підйом газу зі своїх газосховищ.

Нагадаємо, 4 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що максимально збільшила відбір природного газу з власних підземних газосховищ, при цьому скоротивши обсяги його відбору з газотранспортної системи України. Це дозволить забезпечити максимальний рівень експорту енергоресурсу до країн Європи. Крім того, компанія запевняє, що такий режим роботи сприятиме збільшенню обсягів поставок російського газу через територію України для європейських споживачів, а також дозволить забезпечити потреби українців у цьому енергоносії.

Такод Б.БОЙКО заявив, що Україна у зв`язку з погодними умовами одержує на західному кордоні лише 460 млн. кубометрів газу замість 510, як це передбачено контрактом.

«Враховуючи аномально холодну погоду в Росії, у нас до західних кордонів доходить менше газу, ніж необхідно за технічною угодою. Йде дуже великий відбір усередині Росії», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що на сьогодні «має бути 510 млн. кубів за технічною угодою, а у нас - 460».

«Але, враховуючи, що ситуація в Європі складна, ми збільшили підйом газу з наших газових сховищ і додатково віддали, наприклад, на Туреччину 11 млн. кубів на добу. Таким чином, ми допомагаємо Європі», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що ці дії узгоджуються з контрактом про поставки газу між Україною і Росією.

Нагадаємо, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК пролунало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7% зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше від заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше від контрактних обсягів».

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.