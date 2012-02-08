Уряд створить робочу групу для стимулювання енергоефективності
Уряд створить міжвідомчу робочу групу для розробки довгострокових механізмів стимулювання енергоефективності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
За його словами, групу очолить міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.
«Я вирішив створити міжвідомчу робочу групу на чолі з міністром фінансів Валерієм Івановичем ХОРОШКОВСЬКИМ для розробки довгострокових механізмів стимулювання енергоефективності та підготовки державних і регіональних програм енергоефективності», - сказав М.АЗАРОВ.
Прем`єр зазначив, що фінансування цих програм, розрахованих до 2015 року, необхідно передбачити у відповідних бюджетах.
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