Уряд створить робочу групу для стимулювання енергоефективності

Уряд створить міжвідомчу робочу групу для розробки довгострокових механізмів стимулювання енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, групу очолить міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Я вирішив створити міжвідомчу робочу групу на чолі з міністром фінансів Валерієм Івановичем ХОРОШКОВСЬКИМ для розробки довгострокових механізмів стимулювання енергоефективності та підготовки державних і регіональних програм енергоефективності», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що фінансування цих програм, розрахованих до 2015 року, необхідно передбачити у відповідних бюджетах.

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