Рятувальні роботи на шахті Володарського досі не поновилися

Гірничо-рятувальні роботи у вентиляційній збійці колишньої шахти ім. Володарського (с. Павлівка Луганської області, землі фермерського господарства ПП «Масленников»), де велися несанкціоновані роботи з видобутку вугілля й де 2 лютого сталася пожежа, 7 лютого так і не поновили. Про це журналістам повідомили родичі зниклих двох шахтарів.

В інтерв`ю кореспонденту УНІАН інформацію підтвердив керівник прес-служби Луганської обласної державної адміністрації Андрій ДИХТЯРЕНКО.

За його словами, голова ОДА Володимир ПРИСТЮК вчора провів чергову нараду з силовиками щодо ліквідації наслідків займання у вентиляційній збійці колишньої шахти ім. Володарського, на якій поставив перед профільними структурами завдання розглянути всі можливості для відновлення пошукових робіт на місці трагедії. «Поки є хоч найменша можливість знайти когось із працюючих там людей – ми повинні прагнути зробити все можливе для їх порятунку», – заявив губернатор.

А.ДИХТЯРЕНКО також уточнив, що відновити пошуки - це не обов`язково означає відновити гірничо-рятувальні роботи, які можуть проводити тільки служби ВГРЧ. За його словами, вони свою роботу завершили 4 лютого і в копанці знайшли тіло лише одного шахтаря. У фахівців є великі сумніви, що окрім цієї людини в копанці були ще люди. Пошуками двох зниклих займаються зараз правоохоронні органи.

Вчора на місці події були розібрані господарчі споруди, виставлена охорона міліції.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого в стволі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. В цей час там перебували 4 людини.

Прокуратурою міста Свердловська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 240 ч.2 Кримінального кодексу України («порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей або навколишнього середовища, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення»), яку взято на особливий контроль прокуратурою області.

Одному 30-річному гірнику Олексію СИТНИКОВУ вдалося врятуватися з непрацюючої шахти, що горіла.

Прокуратура перекваліфіковувала кримінальну справу за фактом пожежі на колишній шахті з ч. 2 ст. 240 на ч. 4 ст. 240 КК України, як незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, здійснений у загальнонебезпечний спосіб.

3 лютого правоохоронці затримали у порядку ст. 115 КПК України одного організатора незаконного видобутку на непрацюючій шахті ім. Володарського. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

4 лютого рятувальники виявили одного загиблого в стволі копанки, після чого припинили пошукові роботи.

Це викликало обурення родичів шахтарів, і 7 лютого роботи рятувальників з пошуку двох гірників поновилися.

7 лютого суд міста Свердловська Луганської області заарештував трьох організаторів нелегальної копанки на непрацюючій шахті ім. Володарського.