«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований у січні газ

7 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 808 млн. дол. США за імпортований у січні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України». У повідомленні зазначається, що ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2012 року становить близько 416 дол. США за 1 тис. кубометрів.

За умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, ціна імпортного газу для України у першому кварталі 2011 року зросла до 264 дол. за 1 тис. куб. м порівняно з 252 дол. за 1 тис. куб. м у четвертому кварталі 2010 року. У другому кварталі 2011 року вона становила близько 297 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – близько 354 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

«Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

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