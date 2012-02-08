Держенергоефективність спростовує інформацію про нібито нецільове використання допомоги ЄС

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спростовує інформацію, поширену в середу ЗМІ, про нібито нецільове витрачання 31 млн. євро фінансової допомоги Європейського союзу на реалізацію проектів з енергоефективності.

Про це сказано в офіційній заяві відомства, переданій агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кошти фінансової допомоги ЄС на реалізацію програм з енергозбереження в Україні ні минулого року, цього агентством не використовувалися.

Рішення про виділення цих коштів на виконання заходів державної цільової програми енергоефективності та розвиток відновлюваних джерел енергії на 2010-2015 було прийнято Кабінетом Міністрів України 17 жовтня 2011 року. Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив передачу Держенергоефективності бюджетних призначень у розмірі 310 млн. грн. лише 6 грудня 2011 року.

«Відповідно, в 2011 році ці кошти використані не були і на сьогодні перебувають на рахунках Державної казначейської служби», - зазначають у заяві.

У зв`язку з цим відомство підкреслює, що інформація, опублікована однією з газет, є «абсолютно недостовірною».