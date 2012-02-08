Російська «Татнефть» удвічі знизила суму позову до України з приводу «Укртатнафти»

Російська нафтова компанія «Татнефть» удвічі знизила суму позовних претензій до України в рамках судового позову з приводу «Укртатнафти» (НПЗ м. Кременчук, Полтавська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ журналістам у середу.

За його словами, на сьогодні в міжнародному арбітражі проходить стадія обміну аргументами і запереченнями.

«Принаймні, сума позову від «Татнефти» вже зменшена вдвічі», - сказав він.

Нагадаємо, сума позовних вимог - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачі позову – 23 травня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) оскаржило в Господарському суді Полтавської області законність володіння компанією «Татнефть» (Татарстан, Російська Федерація) 8,6% акцій ЗАТ.

За словами начальника юрдепартаменту "Укртатнафти" Валерія КОРНЕЛЯКА, причиною подачі позову до суду є порушення «Татнефтью» договору купівлі-продажу вказаного пакета акцій, відповідно до якого татарстанський акціонер мав внести до статутного капіталу «Укртатнафти» нафтові родовища, а не грошовий внесок.

11 лютого 2010 року Вищий господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Полтавської області від 3 листопада 2009 року, який визнав незаконним придбання компанією «Татнефть» 8,6135% акцій ПАТ «Укртатнафта».

На початку 2011 року компанія «Татнефть» оскаржила в міжнародному арбітражі рішення українських судів про незаконність придбання компанією 8,6135% акцій ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складе 18,6 млн. тонн переробки нафти за рік.

Основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».